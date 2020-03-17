"الزمالك وجد ما ينقصه".. أمير مرتضى يتغنى بكارتيرون ويكشف حلمه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

تغنى أمير مرتضى منصور، المشرف العام على فريق الكرة بالزمالك، بقدرات المدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون، مشيرًا إلى أنه سيبذل قصارى جهده لتحقيق حلم المدرب بالتتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا مع القلعة البيضاء.

وقال أمير مرتضى، في تصريحات هاتفية عبر قناة "الزمالك" وسط حضور كارتيرون: "عملت مع أكثر من مدير فني أثناء تواجدي في الزمالك، لكني لم أجد شخصا لديه ذلك الإخلاص والضمير الذي يتمتع به كارتيرون في عمله".

وأضاف: "كنت دائمًا أشعر بوجود شيء نفتقد إليه في الزمالك ووجدنا ما ينقصنا في كارتيرون، إنه مدرب كبير ويعد مكسبا للزمالك، يعطي أولوية لمصلحة النادي واللاعبين ويراعي ظروف النادي كثيرا ولا يفكر في الأموال".

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وتابع: "كارتيرون منذ بداية التفاوض معه لم يشترط أي طلبات مالية محددة، الأمور المادية كانت آخر شيء تحدث فيه، وتتويجنا بالألقاب جاء نتيجة لعمله وجهده معنا، وتجديد التعاقد معه لا يرتبط بالنتائج".

وأكمل: "احترام كارتيرون وضميره واجتهاده في عمله أجبر الجميع بنادي الزمالك على حبه واحترامه".

وأتم المشرف العام على الكرة بالزمالك قائلا: "حلم الزمالك والحلم الشخصي لباتريس كارتيرون هو التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا، وكلنا سنقف خلف ظهره وسأعمل على توفير كل شيء يحتاجه من أجل تحقيق ذلك الحلم".