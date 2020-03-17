صلاح محسن: الأهلي كان يرفض رحيلي لسموحة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد صلاح محسن، لاعب الأهلي المعار لفريق سموحة، أنه لم يرحل عن القلعة الحمراء بسبب أزمة مع مدرب أو وجود مشكلة داخل النادي.

وقال محسن في تصريحات تلفزيونية لبرنامج جمهور التالتة المذاع عبر قناة أون تايم سبورتس، إن إدارة الأهلي كانت رافضة لفكرة رحيله إلى سموحة.

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وأضاف، أن المدرب رينيه فايلر كان متمسك به وحاول اقناعه بالاستمرار مع الأهلي، لكن قراره كان الانتقال إلى سموحة للبحث عن فرصة للمشاركة بشكل أساسي.

وأوضح، أنه قرر الرحيل لسموحة للتواجد بشكل أساسي مع الفريق ليعود بعدها لصفوف المنتخب الأول ويكون قريبا من المشاركة ايضا مع المنتخب الأولمبي.

وأتم محسن تصريحاته:" شاركت مع شوقي غريب في أمم أفريقيا تحت 23 في مركز غير مركزي الأساسي".