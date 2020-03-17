التظلمات: قد يتم تخفيف عقوبات السوبر.. قرارنا خلال 10 أيام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف

أكد عادل الشوربجي رئيس لجنة التظلمات بالاتحاد المصري لكرة القدم، أن قرارات اللجنة التي تخص مباراة كأس السوبر المصري ستصدر خلال 10 أيام.

وأشار الشوربجي في تصريحات عبر قناة النهار وان، إلى أنه قد يتم استدعاء الثنائي محمود عبد الرازق "شيكابالا" ومحمود عبد المنعم "كهربا" للتحقيق معهما.

وقال الشوربجي: "قرارات لجنة التظلمات على العقوبات الموقعة ضد الأهلي والزمالك سيصدر خلال 10 أيام".

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وأكمل: "تأخرنا عن إعلان القرار بسبب سوء الأحوال الجوية في الفترة الماضية بالإضافة إلى تطورات فيروس كورونا".

وأضاف: "حصلنا على صور ومقاطع تخص الأحداث، وكذلك لدينا اللائحة التي تم على أساسها إتخاذ العقوبات".

واختتم: "قد تم استدعاء الثنائي محمود شيكابالا ومحمود كهربا للتحقيق معهما واستجوابهما لتخفيف العقوبات الموقعة عليهما".