كارتيرون: حققنا غير المتوقع" أمام الأهلي.. وتغيّر انطباعي عن مرتضى منصور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد شريف:

أكد باتريس كاتيرون المدير الفني لنادي الزمالك، أن لقب كأس السوبر المصري في نسخته الأخيرة كان له مذاق خاص في ظل عدم توقع أحدًا بتتويج الفريق.

وأشار كارتيرون في تصريحات عبر قناة الزمالك، إلى أن الانطباع الذي كان سائدًا لديه عن مرتضى منصور رئيس النادي تغير بشكل كامل.

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وقال المدير الفني الفرنسي: "الجميع كان يتوقع فوز الأهلي بالسوبر المصري ولذلك فهي بطولة لها طعم خاص لأننا قلبنا الطاولة على الجميع وحققا ما لم يكن متوقعًا".

وأكمل: "مرتضى منصور رجل قوي، ولكنه يترك لنا المجال للعمل بالشكل الذي نريده، ولذلك فقط تغير انطباعي عنه بشكل كامل بعد ما كنت أسمعه عنه".

واختتم: "مرتضى منصور لا يتدخل نهائيًا في الأمور الفنية ويثق تمامًا في اختياراتي ويحترمها، ويعلم جيدًا أن الأمور الفنية تخصني ولكن الانتصارات تحسب لنا وله أيضًا".