"رفضت ملايين الزمالك".. صلاح محسن يكشف كواليس انتقاله للأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

كشف صلاح محسن، لاعب الأهلي المعار إلى سموحة، كواليس انتقاله للنادي الأحمر في عام 2018 قادما من صفوف إنبي، مشيرا إلى أنه رفض إغراءات الزمالك من أجل تحقيق حلمه.

وقال محسن، في ضيافة برنامج "جمهور التالتة" عبر قناة "أون تايم سبورتس" مساء اليوم الإثنين: "تلقيت عروضًا من مارسيليا الفرنسي والدوري النمساوي بجانب متابعة من بوروسيا دورتموند الألماني، لكني فضّلت الانتقال للأهلي على الاحتراف".

وأضاف: "تربطني علاقة جيدة بعلاء عبدالصادق (مدير الكرة السابق للأهلي) وعرض علي الانتقال للأهلي، وكان حلم حياتي وطموحي اللعب في صفوف الأهلي، كنت أحرص على متابعة محمد أبو تريكة ومحمد بركات وعماد متعب منذ الصغر".

وأوضح: "الزمالك عرض أمامي راتبا يُقدر من ثلاثة إلى أربعة ملايين جنيه بالإضافة إلى سيارة فارهة (BMW)، وعرض الزمالك أموالا أيضا على وكيلي أحمد يحيى وكان العرض المادي للأهلي أقل بكثير، لكني أبلغتهم برغبتي في الانتقال للأهلي".

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وواصل: "تواجدت في الجراج الخاص بأتوبيسات نادي إنبي بعد تواجد مسؤولي الزمالك من أجل التفاوض معي، لكن رغبتي كانت محسومة بالرحيل إلى الأهلي".

وأكمل: "تواجدت في فيلا علاء عبدالصادق لمدة 48 ساعة وكنت في تواصل دائم مع عائلتي خلال ذلك الوقت، ثم أنهيت بعدها الصفقة وقمت بالتوقيع على عقود انتقالي للأهلي مع سيد عبدالحفيظ مدير الكرة".

وتابع: "رغبتي الأولى والأخيرة كانت الانضمام للأهلي، إنه بمثابة الاحتراف ولم أتردد لحظة في الانضمام إلى صفوفه، الجميع تحدث عن سعر الصفقة لكني لم يكن لي أي علاقة بالأموال التي حصل عليها نادي إنبي نظير انتقالي للأهلي".

وأتم لاعب سموحة قائلا: "رغبة والدي -رحمه الله- كانت بانتقالي الأهلي، عائلتنا كلها أهلاوية".