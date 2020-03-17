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فلامنجو يعلن إصابة مدربه خورخي جيسوس بفيروس كورونا

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أعلن نادي فلامنجو البرازيلي في بيان رسمي إصابة مديره الفني البرتغالي خورخي جيسوس بفيروس كورونا المستجد "Covid-19".

وقام فلامنجو اليوم الإثنين بإجراء تحليل لفيروس كورونا لكل اللاعبين والطاقم الفني والطبي، وكانت نتيجة تحليل المدرب خورخي جيسوس إيجابية.

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وأكد فلامنجو في البيان عبر موقعه الرسمي أن جيسوس دخل في الحجر الصحي تحت الرعاية الطبية بالنادي، مشيرًا إلى أن حالة المدرب مستقرة.

وكرر النادي البرازيلي التزامه بحملة التوعية ضد فيروس كورونا واتباعه إرشادات وزارة الصحة، وأعلن إيقاف التدريبات لمدة أسبوع على الأقل.

يُذكر أن جيسوس (65 عاما) قاد فريق فلامنجو مؤخرا للتتويج بلقبي الدوري البرازيلي وكوبا ليبرتادوريس خلال الموسم الماضي (2018-2019).

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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