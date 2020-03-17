كارتيرون يشبه مرتضى منصور برئيس نادي مازيمبي الكونغولي

شبه الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالزمالك، مرتضى منصور رئيس القلعة البيضاء برئيس نادي مازيمبي الكونغولي. وقال كارتيرون عبر قناة الزمالك "أن تعمل مع رئيس نادي قوي وشخصيته قوية ويدافع عن حقوق النادي أمر رائع وهو ما يفعله مرتضى منصور". رئيس نادي قوي وشخصيته قوية ويدافع عن حقوق النادي أمر رائع وهو ما يفعله مرتضى منصور". وتابع "العمل في الزمالك كان تحدي كبير بالنسبة لي وكان لدي رغبة قوية في حصد البطولات". وأضاف "أعمل مع جهاز معاون على أعلى مستوى وأعتقد أنه لا يوجد جهاز معاون في أي مكان بذل جهد مثلما بذل جهاز الزمالك".

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