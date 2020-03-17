كارتيرون يكشف كواليس تجربته السابقة مع الأهلي



كشف الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالزمالك عن كواليس تجربته السابقة مع الأهلي. وقال في تصريحات عبر قناة الزمالك "احترم كل الأندية التي عملت فيها". وتابع "لا أعرف لماذا صمم الاتحاد الافريقي لكرة القدم على إقامة لقاء الأهلي والترجي التونسي في إياب نهائي دوري الأبطال قبل موسمين رغم ما تعرضت له بعثة الأهلي وقتها". له بعثة الأهلي وقتها". وأكمل "الظروف كانت صعبة للغاية وواجهنا مشاكل عديدة ويكفي ما تعرض له أتوبيس الفريق". وشدد على أن وصول الأهلي والزمالك لنصف نهائي بطولة دوري أبطال افريقيا يعكس مدى قوة الكرة المصرية.

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