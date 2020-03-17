الأهلي يغرم رمضان صبحي وبادجي

قرر سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي تغريم الثنائي رمضان صبحي والسنغالي أليو بادجي لاعبي الفريق 200 ألف جنيه. الفريق 200 ألف جنيه. واشتبك الثنائي في مران اليوم الاثنين على ملعب مختار التتش بعد إلتحام عنيف بين بادجي ورمضان. ملعب مختار التتش بعد إلتحام عنيف بين بادجي ورمضان. ومنح السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي لاعبيه راحة لمدة 6 أيام من التدريبات.

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