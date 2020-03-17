رئيس اتحاد الرماية يوضح حقيقة ايقاف شيماء حشاد

سحب الإتحاد الدولي للرماية كوتة مسابقة 10 متر بندقية، من مصر وذلك عقب ثبوت تعاطي الرامية المصرية شيماء حشاد للمنشطات، خلال التصفيات الإفريقية المؤهلة للأولمبياد.
وقام الإتحاد الدولي بمنح الكوته للجزائر، لتصعد بذلك اللاعبة الجزائرية هدى شعبي للأولمبياد، والتي حلت بالمرتبة الثانية في التصفيات الأفريقية خلف شيماء حشاد بطلة مصر.
ومن جانبه قال اللواء حازم حسني رئيس الإتحاد المصري للرماية في تصريحات خاصه " شيماء حشاد كانت تأخذ علاجاً نسائياً، وهذا العلاج ثبت به نسبة منشطات".
وتابع " كان من المتوقع أن تقوم المنظمة الدولية لمكافحة المنشطات، بإيقاف اللاعبة لمدة عامين، على إثر ذلك، قبلأن يتم تخفيف العقوبة لمدة شهرين فقط".
وأوضح " اللاعبة صارحت منظمة مكافحة المنشطات المصرية بأن هذا العلاج كانت تأخذه لحالة مرضية، فمع التنسيق مع المنظمة الدولية تم تخفيف العقوبة والآخذ بأسباب تناول اللاعبة لهذا الدواء" .
وواصل مختتما" شيماء حشاد لاعبة كبيرة، ذات خبرة في اللعبة، وسبق لها المشاركة في ثلاث دورات أولمبية من قبل، وبطولات دولية ولها رصيد من الإنجازات المختلفة".
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