9 بطاقات احتراف للفائزين في ختام مهرجان مستر أولمبيا مصر 2020

اختتمت مساء السبت فعاليات مهرجان "مستر اولمبيا" مصر 2020، للهواة تحت رعاية مؤسسة "ko squad" برئاسة إسلام قرطام، بمشاركة أكثر من 200 لاعب، حيث أقيمت المنافسات على مسرح "كايرو شو" بمدينة السادس من أكتوبر.

ورغم الظروف المناخية الصعبة، حظى المهرجان باهتمام كبير من وسائل الإعلام وعشاق رياضات كمال الأجسام، خاصة انه يقام لأول مرة في مصر.

وأدار المنافسات التي أقيمت على مدار يومين طاقم تحكيم أجنبي بقيادة الأمريكي تيم جاردنر ومعه الهولندية ليونا بيرجمان والإسباني ايميليو مارتينيز، واشاد الثلاثي بإمكانيات المتسابقين المشاركين في المهرجان، وبالتنظيم المميز والمكان الذي اقيمت عليه الفعاليات.

وأعرب إسلام قرطام، مؤسس فريق كوسكواد ورئيس الاتحاد المصرى لرياضة "ستريت وورك أوت"، عن سعادته باستضافة مصر مهرجان مستر أولمبيا، مؤكدا أنه حدث تاريخى بكل المقاييس، إذ كان من ضمن أهدافه جلب الحدث الأكبر فى رياضة كمال الأجسام إلى مصر للمرة الأولى، والتخفيف على المتسابقين المصريين من عناء السفر والتنقل والأعباء المالية، ودعم السياحة الرياضية فى البلاد من ناحية أخرى، بعد مشاركة عدد من اللاعبين الأجانب وحضور طاقم تحكيم أجنبي مميز تم ترشيحه من مستر أوليمبيا لإدارة المسابقات في الفئات الثلاث: البودي بلدينج والفيزيك والكلاسيك فيزيك.

ووجه قرطام رسالة للاعبين المشاركين في مهرجان مستر أولمبيا بمصر، قائلا: "الشباب المصري

يستحق استضافة هذا الحدث، خاصة انه يمتلك جينات البطل، وخلال المنافسات التي حصلت كوسكواد على حقوق تنظيمها 3 أعوام ستكون الفرصة سانحة للشباب المصري في الوقوف على مسرح مستر أوليمبيا، بعدما أصبح الحلم حقيقة ومتاحا لهم ولعشاق رياضات كمال الأجسام في الأرجاء المحيطة بمصر.

ولم يخف قرطام أنه كان يفكر جديًا في تأجيل المهرجان بسبب الأحوال المناخية الصعبة التي مرت بها البلاد في الأيام الماضية، لكنه أمام الإصرار الذي وجده لدى اللاعبين الذين حضروا من كل محافظات مصر للمشاركة في المنافسات، والوافدين من خارج البلاد استقر على اقامته في موعده، موضحًا أن "كوسكواد" نجحت في تذليل العقبات على اللاعبين للوصول لمقر البطولة في ظل حالة الطقس التي كانت من الممكن أن تتسبب في عدم وصولهم لمقر المهرجان في 6 أكتوبر.

وشدد رئيس اتحاد ستريت وورك أوت على أنه كان يتمنى أن تتوافر أجواء مناخية أفضل لكي يتمكن أكثر من 700 لاعبا سجلوا أسماءهم في المهرجان من الحضور والمشاركة مع باقي المتنافسين، إلا أنه لديه ثقة في أن النسختين القادمتين من مستر

أوليمبيا مصر ستحظى بمشاركات أكبر من التي تم تسجيلها في هذه النسخة.

ورفض إسلام قرطام الرد على الهجوم الذي تعرض له في الفترة الماضية من جانب عادل فهيم رئيس اتحاد كمال الأجسام، واكتفى بالتأكيد على أن كوسكواد لجأت إلى الدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة والقانونيين في الوزارة الذين أكدوا على أحقية مصر في استضافة المهرجان، ونجحوا في إقامة المهرجان، وقدموا شئ جيد للرياضة المصرية.

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وعن دعم وزارة الرياضة للحدث الأهم والأشهر في رياضة كمال الأجسام، قال مؤسس كوسكواد: "الوزارة لم تتأخر لحظة عن أي دعم للبطولة، وأوجه الشكر للدكتور أشرب صبحي وزير الرياضة لما قدمه من دعم لذلك الحدث الرياضي الكبير، ولأغلب الفعاليات الرياضية التي تنظمها كوسكواد".

وشارك في مسابقات اليوم الأول من المنافسات 100 لاعب في فئتي الكلاسيك فيزيك والبودي بيلدنج، وتم اختيار التوب فايف في كل فئة ليصل إجمالي المتأهلين للأدوار النهائية إلى 30 لاعبا، وفي اليوم التالي استكملت المنافسات في لعبة الفيزيك التي شهدت إقبالا أكبر، وتم اختيار التوب فايف أيضا، ثم شارك المتسابقين في المرحلة النهائية التي أسفرت عن فوز 9 لاعبين ببطاقات الاحتراف وجاءوا على النحو التالي:

فئة الفيزيك:

أحمد الديباوي (كلاس A)، محمد مصطفى فيزيك (كلاس B)، ومحمود عبد العزيز (كلاس C).

فئة الكلاسيك فيزيك:

عمر العقبي (كلاس A)، محمد أحمد عبدالله (كلاس B)، وسيف العبد (كلاس C).

فئة البودي بيلدنج:

محمود عادل عبد الحليم (كلاس A)، ومحمد صلاح فؤاد (كلاس B)، وخالد عوني (كلاس C).

وأعلنت كوسكواد عن توقيعها عقد رعاية مع الثلاثي محمود عبد العزيز في الفيزيك، وعمر العقبي في الكلاسيك فيزيك، وخالد عوني في البودي بيلدينج.