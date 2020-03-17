ميكيل آرتيتا يتواصل مع لاعبي آرسنال للمرة الأولى بعد إصابته بفيروس كورونا

قال لاعب خط الوسط آرسنال “لوكاس توريرا” إن مدربه “ميكيل آرتيتا” في حالة تحسن بعد إصابته بفيروس كورونا، معترفًا أن الإسباني بدأ التواصل مع لاعبي الجانرز للمرة الأولى.

وكان تشخيص المدرب الإسباني عاملاً رئيسيًا في تعليق كرة القدم الإنجليزية،.حين كان من المفترض لعب مباريات الجولة الثلاثين من البريميرليج، قبل أن يتراجع الاتحاد الإنجليزي قبل يومين من إقامة المباريات، ويقرر إيقاف النشاط لنهاية شهر مارس.

ووفق رواية النجم الأوروجوياني، فإن أرتيتا يتحسن الآن، بعدما وصف متوسط ميدان آرسنال خبر إصابة مدربه بالصدمة، سواء له أو لزملائه في صفوف الفريق اللندني.

وأخبر توريرا صحيفة الميرور قائلا “الحقيقة أننا لم نتوقع أن يصل هذا الفيروس إلى النادي، أو غرفة الملابس، مايكل أرتيتا أفضل الآن، وكان قادرًا على التواصل معنا ..وهو يتحسن”.

وشدد توريرا على أنه تواصل مع مدربه، واطمأن على صحته، مشيرًا في الوقت ذاته إلى ضرورة العزل الصحي، من أجل التغلب على الأزمة التي يعاني منها العالم في الوقت الحالي.