مفاجأة مدوية.. الدوري الصيني قريب جدًا من العودة

اقترب الدوري الصيني من العودة من جديد بعد انخفاض كبير في اعداد المصابين بفيروس كورونا، في ظل الاجراءات التي اتخذتها الحكومة الصينية للحد من انتشار هذا الوباء اللعين.

وبحسب صحيفة “Wild East News”، أن موسم كرة القدم في الصين سيتم استئنافه في 18 أبريل القادم.

وبدأت أندية الدوري الصيني لكرة القدم العودة إلى بلادها، التي فرت منها جراء تفشي فيروس كورونا المستجد، وذلك بعدما وجدت نفسها محاصرة مجدداً بالخطر الناجم عن الفيروس التاجي في البلاد التي رأت فيها الملجأ منه.

وقالت وسائل إعلام رسمية، نقلاً عن وكالة أنباء الصين الجديدة “شينخوا”، ان المنتخب الصيني الأول لكرة القدم سينهي معسكره التدريبي في الإمارات بمدينة دبي، وسيعود بالكامل إلى بلاده.

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ويرتب الاتحاد الصيني لكرة القدم أموره في الوقت الحالي من أجل اسقبال بعثة اللاعبين، على الرغم من عدم معرفة الموعد المحدد لوصول الطائرة التي ستقل الفريق، كما لم يتقرر ايضًا المدينة التي سيهبط فيها المنتخب فور وصوله.

ويأتي ذلك على غرار كثير من فرق الدوري التي رحلت إلى “الإمارات” خلال الأسابيع القليلة الماضية، ومنها فريق “جوانزو ايفرجراند”، حيث بدأت الآن محاولات العودة إلى البلاد بعد نجاح الصين في احتواء الفيروس إلى حد كبير.​

وكان فريق مدنية ووهان البؤرة الأساسية للفيروس، قد سافر إلى “مدريد” في اواخر يناير لإقامة معسكر تدريبي هناك، لكنه غادر مع بداية الأسبوع الحالي، بسبب تدهور الوضع داخل إسبانيا التي تعد الآن بمثابة بؤرة اساسية للفيروس داخل أوروبا بعد إيطاليا.

وتطالب سلطات “بكين” أي شخص يعود من الدول الخارجية التي أصيبت بالفيروس أن يذهب على الفور إلى الحجر الصحي لمدة 14 يومًا، بما في ذلك جميع الأندية التي ترغب في العودة إلى البلاد من جديد.