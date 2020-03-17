مباريات اليوم الثلاثاء 17-3-2020 تشهد نجاة 5 بطولات من فيروس كورونا

يشهد جدول مباريات اليوم الثلاثاء 17-3-2020، نجاة 5 بطولات من فيروس كورونا، والبداية ستكون على غير العادة مع دوري جنوب أفريقيا.

يحتضن ملعب “ملعب لوفتوس فيرسفيلد” بمدينة بريتوريا، مباراة نارية بين “ماميلودي صن داونز” وفريق “اورلاندو بيراتس”، ضمن مباريات الجولة الـ19 من دوري جنوب أفريقيا، وسبتدأ المواجهة في الساعة 17:30 بتوقيت جرينتش.

ويحتل فريق صن داونز المركز الثاني برصيد 44 نقطة، وسيسعى إلى تحقيق الفوز من أجل مواصلة ملاحقته “كايزرشيفس” متصدر جدول الترتيب برصيد 48 نقطة، في المقابل يتطلع فريق “اورلاندو بيراتس” إلى خطف الثلاث نقاط من أجل الوصول إلى النقطة الـ43، لإستعادة المركز الثالث من فريق “سوبر سبورت”.

ننتقل إلى أوروبا، وكالعادة مع الدوري التركي الممتاز حيث تلعب اليوم مباراة مؤجلة من الجولة الـ21، بين فريقي “غوزتبه” ونظيره “تشايكور ريزا سبور”، وتنطلق صافرة بداية المباراة في الساعة 17:00 بتوقيت جرينتش.

وفي المنطقة العربية، وبالتحديد عمان، تلعب اليوم مباريات نصف نهائي “كاس جلالة السلطان قابوس”، والمواجهة الأولى ستبدأ في الساعة 12:35 بتوقيت جرينتش بين “العروبة” و”عبري”، وفي الساعة 15:45 بتوقيت جرينتش يواجه “ظفار” فريق “النهضة” على ملعب “المجمع الشبابي بصلالة”.

نذهب إلى أمريكا اللاتينية، حيث تلعب اليوم مبارتين في بطولتين بالأرجنتين، ففي دور الـ32 بكأس الأرجنتين يلعب “إنديبندينتي” امام فريق “فيلا ميتري” في الساعة 00:10 صباحًا بتوقيت جرينتش، وفي نفس التوقيت ولكن ببطولة كأس رابطة الدوري الأرجنتيني يواجه فريق “روزاريو سنترال” نظيره “كولون”، ضمن مباريات دور المجموعات.

والتالي جدول مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 17-3-2020

*دوري جنوب أفريقيا – الجولة 19

ماميلودي صن داونز – اورلاندو بيراتس | 17:30 بتوقيت جرينتش.

* الدوري التركي “سوبر ليج” – الجولة 21

غوزتبه – تشايكور ريزا سبور | 17:00 بتوقيت جرينتش | قناة بي إن سبورتس 1.

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*كاس جلالة السلطان قابوس – نصف النهائي

العروبة – عبري | 12:35 بتوقيت جرينتش.

ظفار – النهضة | 15:45 بتوقيت جرينتش.

*كأس الأرجنتيني – دور الـ32

إنديبندينتي – فيلا ميتري | 00:10 بتوقيت جرينتش.

*كأس رابطة الدوري الأرجنتيني – دور المجموعات

روزاريو سنترال – كولون | 00:10 بتوقيت جرينتش.

*الدوري التونسي الدرجة الثالثة – الجولة الـ21

النادي البنبلي – نجم فريانة | 13:00 بتوقيت جرينتش.

*دوري ناصر بن حمد الممتاز البحريني – الجولة الأولى