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صلاح محسن يكشف سبب رحيله عن الأهلي

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محمود ماهر 0 تبليغ

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كشف مهاجم نادي سموحة المصري صلاح محسن عن سبب رحيله عن صفوف الأهلي خلال الميركاتو الشتوي 2020، أثناء حوار خص به أحد البرامج التلفزيونية المصرية مساء اليوم الاثنين.

وقال صلاح محسن أردت الرحيل عن الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية لعدم حصولي على فرصة للعب بصفة مستمرة، وإدارة الأهلي تمسكت باستمراري، لكنني أصريت على الانتقال إلى سموحة بنظام الإعارة لمدة ستة أشهر من أجل لعب دقائق أكثر، ولتحقيق رغبتي في تمثيل منتخب مصر.

وأضاف الأمور تسير بشكل جيد مع نادي سموحة، أنا لاعب مزاجي أحب التعامل نفسيًا بشكل جيد.

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وفي سياق متصل، أكد صلاح محسن تلقيه عرض من الزمالك أفضل بمراحل من عرض الأهلي خلال الميركاتو الشتوي 2018، عندما كان بين صفوف نادي إنبي، فيما يخص البنود الشخصية للتعاقد.

وأوضح البنود الشخصية التي قدمتها إدارة الزمالك كانت أفضل من تلك التي قدمها الأهلي، حيث عُرض علي مبلغ ثلاثة ملايين جنيه وسيارة فارهة، وعرض الأهلي كان أقل بكثير، وأموال الزمالك وضعت أمامي على الطاولة، لكنني أخبرته برغبتي في اللعب للأهلي.

وختم حدثه طموحي ورغبتي كانت تتجه نحو تمثيل الأهلي، ورغبة والدي الله يرحمه كانت الذهاب إلى الأهلي، وعائلتي كلها تشجع الأهلي.

صلاح محسن مع منتخب مصر أمام النيجر في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2019 (صور: Getty)
صلاح محسن مع منتخب مصر أمام النيجر في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2019 (صور: Getty)
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