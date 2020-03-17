بعد تأجيل الموسم بسبب كورونا .. ماهو مصير اللاعبين الذين تنتهي عقودهم هذا الصيف؟

لم يقرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بعد، ما إذا كان سيتم تأجيل بطولة أمم أوروبا 2020، بسبب وباء فيروس “كورونا“، في حين أن هناك العديد من البطولات المحلية، التي تنتظر قرار الهيئة الحاكمة لكرة القدم الأوروبية، لتحديد ما إذا كانت منافساتها يمكن أن تجري خلال الصيف أم لا؟!

وتم تعليق المنافسات في مسابقات الدوري الخمس الكبرى في أوروبا في إنجلترا وإسبانيا وألمانيا وإيطاليا وفرنسا وكذلك دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي ما ينذر بتكدس المباريات حال استئناف المنافسات في وقت لاحق هذا العام.

وهناك العديد من اللاعبين الذين من المنتظر أن يتأثروا بتلك التأجيلات، حيث تنتهي عقودهم مع أنديتهم بحلول شهر يونيو، ومن الممكن ألا ينتهي الموسم في هذا الموعد.

ماذا سيحدث للاعبين الذين تنتهي عقودهم في 30 يونيو؟

سيتأثر العديد من اللاعبين في أفضل خمس دوريات بأوروبا، ولا يوجد وكيل حاليًا يعرف كيفية التعامل مع هذه المشكلة المحتملة.

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ومن ناحية، هناك من يعتقدون، نظرًا للوضع الحالي غير العادي، قد تكون الأندية قادرة على تمديد العقود لبضعة أسابيع أخرى، بعد نهاية شهر مايو، ويرى آخرون أنه قد يكون هناك لاعبون يتفاوضون بالفعل على وجهتهم التالية، والتوقيع على تلك الصفقات الجديدة التي تدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من 1 يوليو 2020.

وستكون هناك أزمة للاعبين الذين وقعوا أو أنهوا اتفاقات بالفعل مع أندية أخرى، ومن المنتظر أن يؤجل الاتحاد الدولي موعد فتح باب القيد في أوروبا لوقت متأخر عن الفاتح من يونيو.

ومن اللاعبين الأكثر شهرة الذين تنتهي عقودهم في الصيف .. “كافاني ، كاييجون ، زلاتان إبراهيموفيتش، توماس مونييه، وليفين كورزاوا، ديريس ميرتينز، ويليان، بيدرو، جيرو ..وأخرين”.