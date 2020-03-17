فلامينجو يُعلق على إصابة مدرب الهلال السابق “جيسوس” بفيروس كورونا

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أصيب مدرب الهلال السابق “جورجي جيسوس” بفيروس كورونا، اليوم الاثنين 16-3-2020، ليصبح الحالة الـ 29 في عالم كرة القدم، بعد عدد من لاعبي نادي سامبدوريا وفالنسيا وفيورنتينا، ورابع مُدرب يتعرض لفيروس كوفيد-19 بعد مدرب آرسنال الإنجليزي وكالياري الإيطالي وبادربورن الألماني.
وعلق نادي فلامينجو البرازيلي على إصابة جورجي جيسوس، قائلاً “نحن بصدد إجراء فحص ثان للمدير الفني للفريق (جيسيوس) للتأكد من إصابته بفيروس كورونا”.
وكان جورجي جيسوس قد قاد فلامينجو للتتويج بلقب كوبا ليبرتادوريس 2019 على حساب ريفر بليت الأرجنتيني، نهاية العام الماضي.
ونجح المدرب البرتغالي في التأهل إلى نهائي بطولة كأس العالم للأندية “قطر 2019” بعدما قلب تأخره أمام الهلال السعودي بهدف دون رد إلى فوز عريض قوامه ثلاثة أهداف.
وأجبر جيسوس المدير الفني لليفربول “يورجن كلوب” على التعادل السلبي لمدة 90 دقيقة في المباراة النهائية، قبل أن يُسجل البرازيلي “روبرتو فيرمينو” هدف قتل المباراة.
التالي قائمة بجميع المصابين بفيروس كورونا
القائمة تضم اللاعبين والإداريين والمدربين في جميع أندية العالم، منذ توقف جميع الدوريات وخاصةً الدوريات الخمس الكبرى.
|اللاعب ????
|السن ????
|النادي ????
|الجنسية ????
|دانييلي روجاني
|25
|يوفنتوس
|إيطالي
|اسم غير معلن
|-
|إلتشي
|إسباني
|ألبين إيكدال
|30
|سامبدوريا
|سويدي
|أنطونيو لا جومينا
|24
|سامبدوريا
|إيطالي
|مانولو جابياديني
|28
|سامبدوريا
|إيطالي
|مورتن ثورسبي
|23
|سامبدوريا
|نرويجي
|فابيو ديبولي
|22
|سامبدوريا
|إيطالي
|بارتوس بيريزينسكي
|27
|سامبدوريا
|بولندي
|دوشان فلاهوفيتش
|20
|فيورنتينا
|صربي
|جيرمان بيزيلا
|28
|فيورنتينا
|أرجنتيني
|باتريك كوتروني
|22
|فيورنتينا
|إيطالي
|إيزيكيل جاراي
|33
|فالنسيا
|أرجنتيني
|خوسيه لويز جايا
|24
|فالنسيا
|إسباني
|إلياكيم مانجالا
|29
|فالنسيا
|فرنسي
|ميكيل آرتيتا
|37
|مدرب آرسنال
|إسباني
|فيكتور كامارازا
|25
|فالنسيا
|إسباني
|خوان ألياجا
|-
|طبيب فالنسيا
|إسباني
|هيون جان سوك
|28
|تروا
|كوري جنوبي
|فابيان نورنبيرجر
|20
|نوربيرج
|ألماني
|ستيف باومجارت
|48
|مدرب بادربورن
|ألماني
|مارتن أورتيجا
|35
|مدير رياضي ليجانيس
|إسباني
|كالوم هودسون أودوي
|19
|تشيلسي
|إنجليزي
|والتر زينجا
|59
|مدرب كالياري
|إيطالي
|تيمو هوبيرس
|23
|هانوفر
|ألماني
|إيفانجيلوس ماريناكيس
|52
|مالك أولمبياكوس ونوتنجهام
|يوناني
|اسم غير معلن
|-
|نادي بيانيسي بالدرجة الثالثة
|إيطاليا
|اسم غير معلن
|-
|نادي بيانيسي بالدرجة الثالثة
|إيطاليا
|اسم غير معلن
|-
|نادي بيانيسي بالدرجة الثالثة
|إيطاليا
|جورجي جيسوس
|65
|مدرب فلامينجو البرازيلي
|برتغالي
|فرانشيسكو جارسيا (توفى)
|21
|مدرب أتلتيكو بورتادا ألتا ملقة الإسباني
|إسبانيا
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ميركاتو اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.