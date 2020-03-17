فلامينجو يُعلق على إصابة مدرب الهلال السابق “جيسوس” بفيروس كورونا

أصيب مدرب الهلال السابق “جورجي جيسوس” بفيروس كورونا، اليوم الاثنين 16-3-2020، ليصبح الحالة الـ 29 في عالم كرة القدم، بعد عدد من لاعبي نادي سامبدوريا وفالنسيا وفيورنتينا، ورابع مُدرب يتعرض لفيروس كوفيد-19 بعد مدرب آرسنال الإنجليزي وكالياري الإيطالي وبادربورن الألماني.

وعلق نادي فلامينجو البرازيلي على إصابة جورجي جيسوس، قائلاً “نحن بصدد إجراء فحص ثان للمدير الفني للفريق (جيسيوس) للتأكد من إصابته بفيروس كورونا”.

وكان جورجي جيسوس قد قاد فلامينجو للتتويج بلقب كوبا ليبرتادوريس 2019 على حساب ريفر بليت الأرجنتيني، نهاية العام الماضي.

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ونجح المدرب البرتغالي في التأهل إلى نهائي بطولة كأس العالم للأندية “قطر 2019” بعدما قلب تأخره أمام الهلال السعودي بهدف دون رد إلى فوز عريض قوامه ثلاثة أهداف.

وأجبر جيسوس المدير الفني لليفربول “يورجن كلوب” على التعادل السلبي لمدة 90 دقيقة في المباراة النهائية، قبل أن يُسجل البرازيلي “روبرتو فيرمينو” هدف قتل المباراة.

التالي قائمة بجميع المصابين بفيروس كورونا

القائمة تضم اللاعبين والإداريين والمدربين في جميع أندية العالم، منذ توقف جميع الدوريات وخاصةً الدوريات الخمس الكبرى.