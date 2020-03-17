مباراة ديربي الأندلس أُجريت بالفعل ولكن في البلايستيشن

توصل “بورخا إيجليسياس” مهاجم فريق ريال بيتيس، وسيرجيو ريجيلون جناح “إشبيلية“، إلى وسيلة جديدة لتسلية المشجعين بسبب تأجيل مباريات الدوري الإسباني بسبب تفشي فيروس كورونا داخل إسبانيا.

وقرر اللاعبان خوض مباراة الديربي بين إشبيلية وريال بيتيس في لعبة FIFA 20، وأذيعت المباراة عبر الإنترنت على موقع التواصل الأجتماعي “تويتر”، وشاهد البث المباشر لتلك المواجهة اكثر من 60.000 متفرج.

وكان الإتحاد الأسباني قد قرر تأجيل المباراة التي كانت من المقرر ان تلعب يوم الأحد الماضي، على “ملعب فيامارين”، بسبب خطورة تفشي فيروس كورونا.

وقرر “إيجليسياس وريجيلون”، خوض المباراة في لعبة FIFA 20، في نفس الوقت الذي كان من المقرر أن تجرى فيه المباراة في الدوري الإسباني.

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وقاد إجليسياس فريقه ريال بيتيس إلى تحقيق الفوز في تلك المباراة المثيرة التي انتهت بنتيجة (5-6)، وسجل المهاجم الهدف السادس وهو هدف الفوز.

وكتب ريجليون على “تويتر”: “شكرًا جزيلاً لأكثر من 60.000 معجب الذين كانوا معنا في هذا التوقيت، آمل أن تكونوا قد استمتعتم قليلاً”.

يذكر أن “تيبو كورتوا” حارس فريق ريال مدريد هو الآخر أتجه إلى الرياضة الإلكترونية، وشارك في سباقات على الإنترنت مع سائقي الفورمولا ون بعد تأجيل سباق الجائزة الكبرى بإستراليا بسبب كورونا.