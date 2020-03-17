فيفا يدرس تأثير فيروس كورونا على المسابقات وعقود اللاعبين



قال الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) يوم الاثنين إنه يدرس التأثير المحتمل لتأجيل المنافسات على عقود اللاعبين بعد أن تسبب تفشي فيروس كورونا في تعليق مسابقات الدوري عبر أوروبا وفي مناطق متفرقة من العالم.



وتم تعليق المنافسات في مسابقات الدوري الخمس الكبرى في أوروبا (إنكلترا وإسبانيا وألمانيا وإيطاليا وفرنسا) وكذلك دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي ما ينذر بتكدس المباريات حال استئناف المنافسات في وقت لاحق هذا العام.



لكن الكثير من اللاعبين يرتبطون بعقود مع أنديتهم حتى نهاية الموسم الحالي وستنتهي عقودهم في 30 يونيو حزيران ما أثار أسئلة عن الكيفية التي ستستكمل بها الفرق الموسم بالتشكيلات الحالية.



وقال متحدث باسم الفيفا لرويترز "يجري الفيفا تقييماً للوضع الحالي ومدى التأثير المحتمل الذي قد يتسبب فيه على كل جوانب اللعبة. سنكشف المزيد من التفاصيل والمعلومات في الوقت المناسب".



وقد تتأثر فرق مثل تشيلسي، الذي يسعى للتأهل للعب في دوري الأبطال الموسم المقبل، إذ تنتهي عقود لاعبين بارزين مثل أوليفييه جيرو وويليان في 30 يونيو.



وسيتم فتح نافذة الانتقالات الصيفية بعد انتهاء الموسم ما يثير الشكوك بشأن إذا ما كان سيتم السماح بانتقال اللاعبين قبل أن يستكمل الموسم الحالي.



وقد يتم تأجيل بطولة أوروبا 2020، التي ينافس فيها 24 فريقاً والمقررة في 12 دولة في الفترة من 12 يونيو حزيران إلى 12 يوليو تموز، لمدة عام لمنح فرصة لمسابقات الدوري المحلية لاستكمال الموسم.



ويتعرض الاتحاد الأوروبي (اليويفا) لضغوط لإعطاء أولوية لإنهاء المسابقات المحلية وتتزايد الدعوات لتأجيل بطولة أوروبا 2020 وسيجتمع ممثلون عن الأندية ومسابقات الدوري في أوروبا والاتحادات الوطنية لمناقشة الأمر يوم الثلاثاء.



المصدر: رويترز