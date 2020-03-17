رياضة | عبد الله السعيد : سعيد بدخول نادي المائة وأتمني المشاركة فى مونديال 2022

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عبد الله السعيد : سعيد بدخول نادي المائة وأتمني المشاركة فى مونديال 2022 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد عبدالله السعيد لاعب بيراميدز عن سعادته بالدخول لنادي المائة ببطولة الدوري المصري الممتاز، هذا الموسم.

وأعرب عبدالله السعيد، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، عن سعادته بالدعم الإعلامي بعد دخوله نادي المائة.

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وأكد السعيد في مداخلة عبر برنامج نمبر وان على قناة النهار: "الإعلام لم يقصر معي وخدت حقي بعد دخول نادي المائة"

وكشف عبدالله السعيد، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، عن حقيقة استمراره في ملاعب كرة القدم للمشاركة في كأس العالم 2022

وأكد السعيد في مداخلة عبر برنامج نمبر وان على قناة النهار: "الظروف تتغير وبالطبع أتمنى المشاركة ولكن الظروف متغيرة باستمرار"