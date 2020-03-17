رياضة | رابطة الدوري الألماني تؤجل الدوري حتى أبريل المقبل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رابطة الدوري الألماني تؤجل الدوري حتى أبريل المقبل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية عالمية أن رابطة الدوري الألماني حسمت موقف مسابقة كلا من دوري الدرجة الأولى (البوندزليجا) والدرجة الثانية.

وأفاد موقع سبورت1 العالمي بأنه تم اتخاذ قرار خلال جلسة الجمعية العامة للأعضاء التي تضم 36 ناديا بتعليق المسابقتين حتى الثاني من أبريل المقبل على الأقل بسبب أزمة فيروس كورونا.

وذكر الموقع العالمي أن الرابطة كانت قد أعلنت في وقت سابق عن تأجيل مباريات الجولة الـ26 لكنها عادت واجتمعت مع كافة الأندية المحترفة لتقرر مواصلة تجميد المسابقات المحلية.

وأشار الموقع العالمي إلى أن الإيقاف سيستم حتى الثاني من أبريل المقبل دون المساس بالقرار السابق وسيسري ذلك على مسابقتي البوندزليجا ودوري الدرجة الثانية.

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وأوضح كريستيان سيفيرت المدير الإداري للرابطة أن هذا القرار لا يعني عودة المسابقات منذ الثالث من أبريل المقبل.

وأكد سيفيرت أنه سيتم عقد اجتماع آخر يوم 30 مارس الجاري لمتعابة تطورات الأزمة الحالية واتخاذ قرار آخر بشأن الفترة المقبلة.

وألمح الموقع العالمي إلى إمكانية استئناف مباريات الدوري في وقت لاحق لكن بدون حضور الجماهير لكن القرار النهائي سيتم اتخاذه في وقت لاحق.

وذكر الموقع العالمي أنه كان من المقرر في البداية خوض باقي مباريات الدوري بدون جماهير. وإن وجهات نظر المسئولين في أندية الدوري الألماني تختلف حول ما يجب القيام به في الوضع الراهن وخطورة فيروس كورونا المستجد.