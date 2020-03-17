رياضة | آرسنال يرحب برحيل نجمه في الصيف المقبل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر آرسنال يرحب برحيل نجمه في الصيف المقبل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت تقارير صحفية عالمية بأن آرسنال أبدى ترحيبه برحيل نجمه هنريك مخيتاريان عن صفوف الفريق بشكلٍ نهائي في فترة الانتقالات الصيفية المُقبلة.

وكشفت شبكة سكاي سبورت العالمية أن مخيتاريان انتقل على سبيل الإعارة إلى روما مع بداية الموسم الحالي وقدم مستوى رائع برفقة الجيالوروسي وبات من الركائز الأساسية التي يعتمد عليها باولو فونسيكا المدير الفني لروما مع الفريق.

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وأكدت الشبكة العالمية أن فونسيكا أعلن مؤخرًا عن رغبته في بقاء مخيتاريان مع الفريق في الموسم المقبل لذلك يستعد آرسنال إلى سماع عرض روما من أجل الإتفاق على قيمة رحيل اللاعب نهائياً إلى صفوف ذئاب العاصمة الإيطالية.

وأوضحت الشبكة العالمية أن هنريك تعرض إلى الإصابة في بداية مشواره مع روما مما أبعده عن المشاركة مع الفريق لفترات كبيرة طوال الموسم.

وذكرت الشبكة العالمية أن مختاريان شارك مع روما في 14 مباراة في جميع البطولات، تمكن خلالها من تسجيل 6 أهداف بالإضافة إلى صناعة أربعة أهداف آخرين.