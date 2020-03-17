رياضة | مانشستر يونايتد يصدم ريال مدريد ويقرر خطف الصفقة المنتظرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مانشستر يونايتد يصدم ريال مدريد ويقرر خطف الصفقة المنتظرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأ مسئولو فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي في التفاوض مع صفقة ريال مدريد الإسباني المنتظرة، من أجل خطف تلك الصفقة خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة في بداية الموسم.

وأشارت تقارير إنجليزية حسب صحيفة "سكاي سبورت"، إن مانشستر يونايتد يستهدف ضم اللاعب الهولندي دوني فان دي بيك لاعب فريق اياكس امستردام في الصيف.

وكان فريق ريال مدريد قد تفاوض مع الفريق الهولندي في الفترة الماضية لجلب اللاعب في الصيف لصفوف الفريق، إلا أن دخول الفريق الإنجليزي سوف يجعل سعر الصفقة أعلى مما كان يتفاوض عليه الريال.

وينتهي عقد فان دي بيك مع فريق اياكس امستردام خلال صيف موسم 2022 القادم