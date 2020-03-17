رياضة | ميلان يتراجع عن التعاقد مع صفقة الموسم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ميلان يتراجع عن التعاقد مع صفقة الموسم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تراجع نادي ايه سي ميلان الإيطالي عن التعاقد مع الألماني رالف رانجنيك المدير الرياضي لنادي ريد بول لايبزيج من أجل تولي مسئولية هذا الملف في الفريق بداية من الموسم المقبل.

وأشارت تقارير إيطالية حسب صحيفة "كوريري ديللو سبورت"، إن ميلان توقف عن المفاوضات مع رانجنيك بسبب أنه سوف يتخطى القيمة المادية التي يضعها الفريق في الفترة الأخيرة.

ويواجه فريق ميلان أزمة كبيرة بعد رحيل زفونيمير بويان المدير الرياضي للنادي الإيطالي في الفترة الماضية، خاصة بعد الأزمة التي نشبت بينه وبين بعض المسئولين داخل الفريق.

ويرى إيفان جازيديس المدير التنفيذي للميلان أن رانجنيك هو الرجل المناسب في المرحلة المقبلة، ولكن الموارد المادية هى السبب في توقف المفاوضات مع الألماني