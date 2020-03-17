رياضة | كارتيرون: لم أطلب رحيل أي لاعب من الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كارتيرون: لم أطلب رحيل أي لاعب من الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شدد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالزمالك على أنه لم يبحث عن المال في تجربته مع القلعة البيضاء والهدف الأساسي له هو تحقيق البطولات.

وأكد كارتيرون في تصريحات عبر قناة الزمالك أنه لم يضع أي شروط مقابل تجديد عقده مع الزمالك سواء بالتوقيع لموسم أو لموسمين أو أي قيمة مالية.

وأشار إلى أن الموسم لم ينته بعد حتى الآن ولم يتم الحديث عن تجديد تعاقده بعد، نافيًا أن يكون قد طلب رحيل أي لاعب بالفريق.