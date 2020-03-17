رياضة | تصريح مؤثر من مدرب صيني بشأن تعرضه للعنصرية بسبب كورونا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تصريح مؤثر من مدرب صيني بشأن تعرضه للعنصرية بسبب كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث الإسباني خوسيه جونزاليس مدرب نادي ووهان الصيني عن المعاملة العنصرية التي يتعرض لها في الفترة الأخيرة بسبب فيروس كورونا المنتشر مؤخرا.

وقبل وقت قصير من مغادرة فريقه إلى الصين، أدلى جونزاليس بتصريحات لصحيفة "زود دويتشه تسايتونج" الألمانية الصادرة اليوم الاثنين، قال فيها إنه عندما وصل الفريق إلى إسبانيا، صار يُنْظَر إلى اللاعبين على أنهم "فيروسات تمشي على قدمين"، وأضاف أن الوضع " كان على هذا النحو تماما".

وعن سفر فريقه قبل ساعات قليلة من إعلان رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز حالة الطوارئ في البلاد بسبب أزمة فيروس كورونا، قال جونزاليس إنه كان لديه حدس بحدوث شيء كهذا " نعم قليلا، فلا يمكن للمرء إنكار هذا، فماذا عسانا أن نفعل؟".

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وأوضح جونزاليس أن فريقه لن يعود إلى ووهان المغلقة بل إلى العاصمة بكين، وقال:" المهم بالنسبة لنا بالدرجة الأولى بعد الوصول هو الحجر، وهو كما يحدث مع كل شخص يصل إلى بكين".

وأكد جونزاليس:" بالتأكيد سنشعر في الصين بأمان أكثر من إسبانيا، والأعداد في الأسبوع الماضي تتحدث عن 12 إصابة جديدة فقط، أغلبها في ووهان".

ومن المنتظر أن يبدأ الدوري الصيني الممتاز، بعد تأجيله، اعتبارا من مطلع مايو المقبل وقال جونزاليس إن اعتباراته في العودة استندت إلى عنصر التوقيت وأضاف:" عندما نعود الآن ونجتاز الحجر الصحي لمدة أسبوعين، سيكون لدينا شهر للاستعداد لبداية الدوري".