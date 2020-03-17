رياضة | فرمان ناري من فايلر في ملف رمضان صبحي بالأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فرمان ناري من فايلر في ملف رمضان صبحي بالأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وعلم "الخليج 365 الرياضي" أن السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى لفريق الكرة الأول بالنادى الأهلى أبلغ سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالقلعة الحمراء بضرورة التعاقد النهائي مع رمضان صبحي بسبب الحاجه الفنية لجهوده في الموسم المقبل سواء على الصعيد المحلي أو الإفريقي.

وفور فرمان السويسري فايلر بدأ محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي التشاور مع خالد مرتجي عضو مجلس الإدارة وأمير توفيق مدير التعاقدات في هذا الملف خاصة أن اللاعب يتبقي له سنه فقط في تعاقده مع هيدرسفيلد وهي النقطة التي يعول عليها الأهلي كثيرًا من أجل إنهاء الصفقة.

حسم السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق الأهلي موقفه من التعاقد مع رمضان صبحي لاعب الفريق بصفة نهائية عقب انتهاء إعارته بنهاية الموسم الجاري.