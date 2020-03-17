رياضة | جلسة بين الخطيب وإكرامي لحسم التجديد للأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جلسة بين الخطيب وإكرامي لحسم التجديد للأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقرر عقد جلسة بين محمود الخطيب رئيس النادي الأهلى وشريف إكرامي حارس مرمى الفريق الأحمر خلال الساعات القليلة المقبلة لحسم الموقف النهائي من بقاء اللاعب أو رحيله.

ويفاتح رئيس النادي الأهلي شريف إكرامي في ملف التجديد للفريق في الفترة القادمة خاصة أن إدارة النادي تري في الحارس ما هو أكثر من مجرد لاعب وقائد للفريق بل أن مستقبله بالكامل داخل الإدارة.

يأتي ذلك في الوقت الذي أعلن شريف إكرامي رحيله عن الفريق بنهاية الموسم لرغبته في المشاركة خاصة أنه يشعر علي قدرته في العطاء داخل المستطيل الأخضر لمدة 4 مواسم علي الأقل.



واتفق حارس الأهلي فعليًا مع مسئولي بيراميدز على الانتقال في نهاية الموسم لكنه لم يوقع علي أي عقود حتي الأن.