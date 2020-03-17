رياضة | أول تحرك من يوفنتوس لضمان بقاء رونالدو في الفريق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول تحرك من يوفنتوس لضمان بقاء رونالدو في الفريق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأ نادي يوفنتوس الإيطالي التحرك لتمديد عقد البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم الفريق خلال الفترة القادمة.

تحرك يوفنتوس لتجديد عقد رونالدو

وذكر موقع (توتو سبورت) الإيطالي، أن إدارة يوفنتوس، بطل الدوري الإيطالي لكرة القدم في المواسم الثمانية الأخيرة، ترغب في تمديد التعاقد مع رونالدو لمدة عامين آخرين، وهو ما يعني بقائه مع الفريق حتى سن 39 عاما.

وأضاف الموقع أنه رغم تواجد فريق الكرة بيوفنتوس في الحجر الصحي عقب إصابة دانييلي روغاني بفيروس كورونا، إلا أن مسؤولي النادي الملقب بـ(السيدة العجوز) بدأوا العمل لإبقاء رونالدو مع الفريق.

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موعد إنتهاء عقد رونالدو مع نادي يوفنتوس

وينتهي عقد رونالدو، 35 عاما، مع يوفنتوس عام 2022، ورغم كبر سن اللاعب، الفائز بجائزة أفضل لاعب كرة في العالم خمس مرات، لكنه مازال يقدم أداء لافتا ويعتبر من أبرز لاعبي الدوري الإيطالي حاليا.

مشاركات كريستيانو رونالدو مع نادي يوفنتوس هذا الموسم

وقد شارك كريستيانو رونالدو في ٣٥ مباراة حتى الآن مع نادي يوفنتوس خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم ٢٧ هدف وصنع ٣ أهداف آخرين.