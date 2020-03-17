رياضة | تعليق ناري من أحمد عيد عبد الملك على خناقة بادجي ورمضان صبحي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعليق ناري من أحمد عيد عبد الملك على خناقة بادجي ورمضان صبحي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وكتب أحمد عيد عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" : " محدش خد باله من الخناقة ولا هيكتب إللي حصل لو الزمالك كانت هتبقي حريقة".

وكان مران الأهلي قد شهد خناقة بين رمضان صبحي وأليو بادجي، على خلفية التدخلات العنيفة من قبل الأخير ضد رمضان العائد من الإصابة.



علق أحمد عيد عبدالملك نجم فريق الزمالك السابق على المشاجرة التي وقعت بين رمضان صبحي وأليو بادجي خلال مران فريق الأهلي اليوم الاثنين.