رياضة | المصري يرد على توقيع الموهوب للزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المصري يرد على توقيع الموهوب للزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وقال مصدر بمجلس إدارة نادي المصري البورسعيدي:" لا يوجد أي دليل لدينا على توقيع اللاعب للزمالك وتابعنا الأمر في وسائل الاعلام فقط ، اللاعب مازال في عقده موسمين مع المصري، ومن لا يريد النادي نحن أيضاً لا نريده".

وواصل :" حتى الآن لم تصلنا أي عروض من الزمالك لضم اللاعب، تلقينا اتصالات من مسئولي الأبيض منذ فترة لاستطلاع رأينا حول التفريط في خدماته، ولكن الأمر لم يكن أكثر من مفاوضات شفهية".



رد مسؤولو النادي المصري البورسعيدي على توقيع كريم العراقي لاعب الفريق لنادي الزمالك في الفترة الحالية تمهيداً لارتداء الفانلة البيضاء في الموسم الجديد.