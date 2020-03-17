رياضة | رسالة من حارس الأهلي لمحاربة فيروس كورونا

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وجه شريف إكرامي حارس مرمى الأهلي، رسالة قوية عن الموقف الحالي للدولة المصرية لمحاربة فيروس كورونا .

وكتب إكرامي عبر حسابه الرسمي على "تويتر": " ‏الدولة اتخذت قرارات صائبة خوفا على صحة مواطنيها، الالتزام في المنازل قدر الإمكان أقل مايمكن أن نقدمه نحن كمواطنون حفاظا على سلامتنا أولا، ومشاركة منا في منع انتشار العدوى