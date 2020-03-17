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تصنيف أغلى 10 أندية في الدوريات الخمسة الكبرى

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تصنيف أغلى 10 أندية في الدوريات الخمسة الكبرى

كشف مركز الدراسات السويسري "CIES"، قائمة أغلى 10 أندية في الدوريات الخمسة الكبرى لكرة القدم.

ووضع التصنيف، بالاعتماد على أغلى 20 لاعبا في صفوف كل فريق، وتم تحديد قيمة اللاعبين من خلال خوارزمية طورها مركز "CIES".

وتصدر نادي ، حامل لقب ، قائمة أغلى الأندية في الدوريات الأوربية الكبرى، حيث بلغت القيمة الإجمالية لأغلى 20 لاعبا في صفوفه نحو 1.405 مليار يورو.

وحل مانشستر سيتي، حامل لقب في الموسمين الماضيين، في المركز الثاني، وتبلغ قيمة أغلى لاعبيه حوالي 1.361 مليار يورو، ثم جاء ثالثا (1.17 مليار يورو).

وفيما يلي قائمة أغلى 10 أندية في الدوريات الخمسة الكبرى:

1- ليفربول – 1.405 مليار يورو

2- مانشستر سيتي – 1.361 مليار يورو

3- برشلونة – 1.17 مليار يورو

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4- – 1.1 مليار يورو

5- – 1.008 مليار يورو

6- مانشستر يونايتد – 1.007 مليار يورو

7- باريس سان جيرمان – 919 مليون يورو

8- أتلتيكو مدريد – 836 مليون يورو

9- توتنهام - 787 مليون يورو

10- يوفنتوس – 783 مليون يورو.

 

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