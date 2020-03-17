الامارات | شباب الأهلي يفوز باستضافة بطولة الأندية الآسيوية لكرة الصالات

شكرا لقرائتكم خبر عن شباب الأهلي يفوز باستضافة بطولة الأندية الآسيوية لكرة الصالات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت اللجنة التنفيذية لكرة قدم الصالات فوز ملف نادي شباب الأهلي بطل دوري الموسم السابق 2018-2019، باستضافة بطولة الأندية الآسيوية أبطال الدوري المقرر لها ديسمبر المقبل.

من جانبه، توجه رئيس اللجنة عبدالملك جاني، بالشكر الى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم وإلى مجلس إدارة نادي شباب الأهلي وفريقه كرة الصالات واللجنة التنفيذية، وقال في تصريحات صحافية: «ملف شباب الأهلي حاز التميز والإعجاب من أول وهلة تم تقديمه فيها إلى اللجنة الآسيوية، وكنا واثقين بالفوز».

من جانبه، قال عضو لجنة الصالات والشاطئية في الاتحاد الآسيوي خميس الشامسي، إن: «ملف شباب الأهلي حصل على تقدير جيد جداً متصدراً التقييم الآسيوي، وسيقوم وفد من الاتحاد الآسيوي بزيارة نادي شباب الأهلي للاتفاق النهائي وتوقيع عقد الاستضافة خلال الشهرين المقبلين».

يُذكر أن هذه هي الاستضافة الثانية لدولة الإمارات للبطولات الآسيوية في كرة الصالات، وكانت الاستضافة الأولى لنهائيات كأس آسيا 2012.