الامارات | فوز «الدكتور وهيسكيث» بدوري الحبتور للبولو

شكرا لقرائتكم خبر عن فوز «الدكتور وهيسكيث» بدوري الحبتور للبولو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز فريق الدكتور عبدالرحمن وهيسكيث ببطولة دوري نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية، بعد تغلبه في المباراة النهائية على فريق ساريسا بستة أهداف مقابل خمسة. وكان قد سبق المباراة النهائية لقاء تحديد الثالث والرابع بين فريقي مهرة وانينجسلي، ونجح خلاله فريق مهرة في الفوز بالمباراة بستة أهداف مقابل ثلاثة. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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