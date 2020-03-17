الامارات | 6 أهداف تفصل كودجو عن معادلة بيرغ.. و4 لتحطيم رقم جيان

شكرا لقرائتكم خبر عن 6 أهداف تفصل كودجو عن معادلة بيرغ.. و4 لتحطيم رقم جيان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصبح مهاجم فريق العين، الدولي التوغولي لابا كودجو، على بعد ستة أهداف فقط من معادلة عدد الأهداف التي سجلها لاعب الفريق السابق الدولي السويدي ماركوس بيرغ، في موسمه الأول بمسابقة دوري الخليج العربي لكرة القدم مع «الزعيم»، والبالغ 25 هدفاً، في حين سيحتاج لأربعة أهداف فقط لكسر عدد الأهداف التي أحرزها النجم الغاني أسامواه جيان في شباك منافسيه بموسمه الأول أيضاً (22 هدفاً).

وسجل المهاجم التوغولي هدف التقدم لفريقه على الجزيرة، في المباراة التي انتهت بخسارة الزعيم 1-3، ضمن الجولة 19 لدوري الخليج العربي، ليرفع بذلك عدد أهدافه إلى 19 هدفاً، ويواصل التحليق في صدارة الهدافين، ويقترب خطوة إضافية نحو التتويج بالحذاء الذهبي في موسمه الأول لتثبيت إحدى الحقائق التاريخية في الدوري بأفضلية مهاجمي العين في الحصول على لقب الهداف للمرة السادسة.

ووفقاً للإحصاءات الرسمية لرابطة المحترفين، فإن مهمة تخطي لابا كودجو لأرقام الثنائي السويدي بيرغ والغاني جيان تعد مسألة وقت فقط، عطفاً على معدل الأهداف في كل مباراة، إذ إن المهاجم التوغولي يسجل هدفاً كل 83 دقيقة، ومع تبقي سبع جولات على نهاية الدوري، فإن أمام اللاعب 630 دقيقة من غير الوقت المحتسب بدلاً من الضائع، ما قد يمنحه فرصة تسجيل أكثر من سبعة أهداف.

اللافت أن جميع أهداف لاعب فريق نهضة بركان المغربي السابق، جاءت من داخل منطقة الجزاء، ما يؤكد أنه الأكثر حسماً داخل «الصندوق»، إذ جاءت أهدافه بكل الوضعيات: 11 بالقدم اليمنى (ثلاثة منها بركلات الجزاء)، وثلاثة باليسرى وخمسة بالرأس، كما أن معظم الأهداف كانت حاسمة إما بالفوز أو التعادل، من بينها «سوبر هاتريك» في شباك الفجيرة.

ولدى المهاجم التوغولي في رصيده 26 هدفاً، سجلها بجميع المسابقات، متأخراً بفارق هدف واحد فقط خلف أسامواه جيان، الذي سجل 27 في موسمه الأول، بينما يحتاج لتسعة أهداف ليعادل العدد الذي سجله ماركوس بيرغ والبالغ 35، وجاءت أهداف لابا كودجو بواقع 19 هدفاً في الدوري، وأربعة في كأس رئيس الدولة، وثلاثة في كأس الخليج العربي، ولايزال الباب مفتوحاً أمامه لتسجيل المزيد من الأهداف.

يذكر أن لابا كودجو هو الوحيد بين جميع اللاعبين في الموسم الحالي، الذي استطاع أن يسجل في أول خمس مباريات متتالية بالدوري، وكان على بعد خطوة واحدة لمعادلة انطلاقة لاعب العين السابق، الأرجنتيني خوسيه ساند، الذي سجل في ست جولات متتالية، بينما لايزال الأسطورة الغاني أسامواه جيان يحتفظ بالرقم التاريخي بتسجيله في 13 جولة متتالية.

وكان ساند، وهو إحدى أيقونات الفريق البنفسجي، استطاع في موسم 2010 أن يسجل 10 أهداف في ست مباريات فقط، بينما في المقابل سجل جيان 21 هدفاً في 13 مباراة على التوالي، في حين أن لابا كودجو سجل ثمانية أهداف في الجولات الخمس المتتالية وهو ما حصل بموجبه على محبة وتقدير جمهور «الزعيم»، الذي يترقب منه السير على خطى من سبقوه.

أبرز 3 تعاقدات لمهاجمي العين

لابا كودجو: 3 سنوات (مجاناً).

ماركو بيرغ: سنتان (5 ملايين يورو).

أسامواه جيان: موسم واحد (5.5 ملايين يورو).

مهاجمو العين في السنوات الأخيرة بكل المسابقات في الموسم الأول:

ماركوس بيرغ: 36 هدفاً.

اسامواه جيان: 27 هدفاً.

دانفريس دوغلاس: 14 هدفاً.

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إيمانويل أمونيكي: 9 أهداف.

إحصاءات لابا في الدوري:

18 مباراة.

19 هدفاً.

4 لصناعة أهداف.

18 لصناعة فرص.

33 تسديدة على المرمى.

306 تمريرات.

1 بطاقة صفراء.

هدافو العين بالدوري في عصر الاحتراف:

موسم 2017-2018: السويدي بيرغ (العين) 25 هدفاً.

موسم 2013-2014: الغاني أسامواه جيان (العين) 29 هدفاً.

موسم 2012-2013: الغاني أسامواه جيان (العين) 31 هدفاً.

موسم 2011-2012: الغاني أسامواه جيان (العين) 22 هدفاً.

موسم 2009-2010: الأرجنتيني ساند (العين) 23 هدفاً.