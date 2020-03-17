اخبار الرياضه

الامارات | مباراة كرة قدم في مدينة الإمارات الإنسانية

0 نشر
معاذ كمبال - دبي 0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن مباراة كرة قدم في مدينة الإمارات الإنسانية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تداول ناشطون، عبر مواقع التواصل الاجتماعي في السودان، مقطع فيديو تظهر فيه مجموعة من الطلاب السودانيين الموجودين بالحجر الصحي بمدينة الإمارات الإنسانية، وهم يخوضون مباراة كرة قدم.

ونشر حساب «أخبار السودان » مقطع الفيديو، الذي جرى تصويره داخل المدينة الإنسانية، وقال إن «حكومة الإمارات لم تكتفِ باستضافة الطلاب السودانيين العائدين من الصين، بل وفرت لهم هذه الأجواء الرائعة لممارسة كرة القدم».

Share
طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App
Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | مباراة كرة قدم في مدينة الإمارات الإنسانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا