الامارات | مباراة كرة قدم في مدينة الإمارات الإنسانية

شكرا لقرائتكم خبر عن مباراة كرة قدم في مدينة الإمارات الإنسانية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تداول ناشطون، عبر مواقع التواصل الاجتماعي في السودان، مقطع فيديو تظهر فيه مجموعة من الطلاب السودانيين الموجودين بالحجر الصحي بمدينة الإمارات الإنسانية، وهم يخوضون مباراة كرة قدم.

ونشر حساب «أخبار السودان رياضة» مقطع الفيديو، الذي جرى تصويره داخل المدينة الإنسانية، وقال إن «حكومة الإمارات لم تكتفِ باستضافة الطلاب السودانيين العائدين من الصين، بل وفرت لهم هذه الأجواء الرائعة لممارسة كرة القدم».