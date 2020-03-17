الامارات | «الانضباط» تستدعي حكم مباراة بني ياس وكلباء

شكرا لقرائتكم خبر عن «الانضباط» تستدعي حكم مباراة بني ياس وكلباء والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قررت لجنة الانضباط في اتحاد كرة القدم خلال اجتماعها أمس بمقر الاتحاد في دبي، تأجيل البت في الشكوى التي تقدم بها نادي اتحاد كلباء ضد لجنة الحكام، وحكم مباراة الفريق أمام بني ياس أحمد عيسى، ضمن الجولة 19 من دوري الخليج العربي، إلى جلستها المقررة الاثنين المقبل.

وأكد نائب رئيس اللجنة المتحدث الرسمي المستشار حمدان الزيوي، أن نادي اتحاد كلباء طالب في شكواه بإعادة المباراة بداعي احتساب حكم المباراة ركلة جزاء غير صحيحة لبني ياس وطرد لاعب من اتحاد كلباء في المباراة التي انتهت بخسارة الأخير 1-2.

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وقال الزيودي في تصريحات صحافية: «لجنة الانضباط قررت استدعاء كل من حكم المباراة أحمد عيسى، وكذلك الحكم الفيديو محمد عبيد خادم بجانب ممثل لكل من لجنة الحكام ورابطة المحترفين ونادي اتحاد كلباء للمثول أمام اللجنة للاستماع إلى إفاداتهم بشأن الشكوى التي تقدم بها اتحاد كلباء». وأضاف الزيودي أن «لجنة الانضباط طلبت من رابطة المحترفين مدها بشريط المباراة».

وأكمل الزيودي: «عاقبت اللجنة أيضاً مشرف نادي اتحاد كلباء محمد الزعابي بتغريمه 15 ألف درهم، وحرمانه من مرافقة الفريق في مباراتين بسبب تلفظه بألفاظ غير لائقة تجاه حكم المباراة».

وأكد الزيودي أن «اللجنة لم تتلق أي شكوى من نادي العين حول مباراة الفريق أمام الجزيرة ضمن الجولة 19 للدوري».