الامارات | «ويفا» يبحث مصير كأس أوروبا 2020 اليوم

شكرا لقرائتكم خبر عن «ويفا» يبحث مصير كأس أوروبا 2020 اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ستكون بطولة كأس أوروبا 2020 العنوان الرئيس للاجتماع الطارئ الذي يعقده الاتحاد القاري لكرة القدم (ويفا) الثلاثاء لتقرير مصيرها ومصير مسابقتي الأندية (دوري الأبطال و«يوروبا ليغ»)، بعد تعليق منافسات اللعبة قارياً بسبب فيروس كورونا المستجد. وبحلول مساء الجمعة الماضي، باتت البطولات الوطنية الخمس الكبرى في القارة العجوز (ألمانيا، إيطاليا، فرنسا، إسبانيا، إنجلترا)، والعديد غيرها، معلقة حتى مطلع أبريل على الأقل، بعد القيود التي فرضها تفشي كورونا، والإجراءات الصارمة للحد من انتشاره. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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