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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ويليان يقترب من الرحيل عن تشيلسي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 16 مارس 2020
تحدثت تقارير صحفية انكليزية عن ضعف احتمال بقاء البرازيلي ويليان في صفوف تشلسي الموسم المقبل.
وبحسب شبكة "The Athletic" فانه لا يتوقع بقاء ويليان مع النادي الانكليزي.
وافادت الشبكة الى ان نادي تشيلسي قد قدم سابقا عرضا للبرازيلي للبقاء مع النادي لعامين اضافيين الا انه قوبل بالرفض اذ يرغب ويليان في التجديد لمدة ثلاث سنوات بالاضافة الى زادة راتبه الامر الذي لن توافق عليه ادارة تشيلسي.
واوضحت الشبكة الى ان الشروط الكثيرة التي يضعها ويليان ستؤدي الى رحيله مجانا في سوق الانتقالات المقبل.
وكان البرازيلي البالغ من العمر 31 عام قد ارتبط بالانتقال الى عدد من الاندية ابرزها برشلونة.
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