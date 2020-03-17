شكرا لقرائتكم أمير مرتضى: كارتيرون رفض الحصول على مستحقاته وطلب منحها للاعبين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال أمير مرتضى المشرف العام على الكرة بفريق الزمالك إن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأبيض رفض الحصول على بعض مستحقاته المالية المتأخرة وطلب منحها للاعبين.

أضاف أمير مرتضى خلال تصريحات تلفزيونية على برنامج زملكاوى الذى يقدمه الإعلامى خالد الغندور على قناة الزمالك:" كارتيرون رفض الحصول على بعض من مستحقاته المالية المتأخرة وطلب منحها للاعبي الفريق".

أشاد المشرف العام على فريق الكرة بالزمالك، بقدرات كارتيرون، مشيرًا إلى أنه يبذل قصارى جهده لتحقيق حلم التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا مع القلعة البيضاء مضيفا :" عملت مع أكثر من مدير فني أثناء تواجدي في الزمالك، لكني لم أجد شخصا لديه ذلك الإخلاص والضمير الذي يتمتع به كارتيرون في عمله".

تابع أمير مرتضى : "كنت دائمًا أشعر بوجود شيء نفتقد إليه في الزمالك ووجدنا ما ينقصنا في كارتيرون، إنه مدرب كبير ويعد مكسبا للزمالك، يعطي أولوية لمصلحة النادي واللاعبين ويراعي ظروف النادي كثيرا ولا يفكر في الأموال".

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وواصل : "كارتيرون منذ بداية التفاوض معه لم يشترط أي طلبات مالية محددة، الأمور المادية كانت آخر شيء تحدث فيه، وتتويجنا بالألقاب جاء نتيجة لعمله وجهده معنا، وتجديد التعاقد معه لا يرتبط بالنتائج احترام كارتيرون وضميره واجتهاده في عمله أجبر الجميع بنادي الزمالك على حبه واحترامه".

واختتم : "حلم الزمالك والحلم الشخصي لباتريس كارتيرون هو التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا، وكلنا سنقف خلف ظهره وسأعمل على توفير كل شيء يحتاجه من أجل تحقيق ذلك الحلم".