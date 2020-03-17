شكرا لقرائتكم الأهلي يحذر الأجانب من التأخر عن موعد العودة من الأجازة حال سفرهم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال الإعلامي عمر ربيع ياسين، إن سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، حذر اللاعبين الأجانب من السفر خارج البلاد خلال فترة الراحة والتي تمتد 6 أيام وتنتهي يوم الأحد المقبل.

وأوضح عمر ربيع ياسين في تصريحات تلفزيونية: "أن عبدالحفيظ حذر الأجانب من السفر إلى بلادهم خوفًا من التأخر في العودة، في ظل قرار تعليق الطيران بداية من الخميس المقبل وحتى نهاية شهر مارس الجاري".

وتابع: "عبدالحفيظ قال للاعبين اللي هيسافر يرجع في ميعاد عودة الفريق للتدريبات وأي حد هيتأخر لاي سبب كان سيتم تطبيق اللائحة الداخلية عليه".