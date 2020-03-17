شكرا لقرائتكم إبراهيم الكفراوي يكشف تفاصيل هدم مدرجات ملعب التتش في الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد إبراهيم الكفراوي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، أن الإدارة اتخذت بعض القرارات الهامة التي تخص ملعب التتش، الذي يحتضن مران الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

وكشف الكفراوي في تصريحات لبرنامج "ملك وكتابة" علي قناة النادي الأهلي، عن قرار مجلس إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب في اجتماعه الأخير بهدم مدرج استاد التتش القديم بفرع النادي بالجزيرة ماعدا المقصورة الرئيسية .

واضاف عضو مجلس إدارة النادي الأهلي ، أن هناك أكثر من تصور يدرسه مجلس الإدارة للمساحة التي سيدم هدمها في ملعب التتش .

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ومنح الجهاز الفنى للأهلى، بقيادة السويسرى رينيه فايلر، لاعبيه إجازة من التدريبات لمدة 6 أيام بعد انتهاء مران الفريق اليوم، الاثنين، بحيث يعود الفريق لاستئناف تدريباته بداية من الأحد المقبل.

ويبحث السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلي، عن آلية آمنة مع إدارة النادى لاستمرار تدريبات الفريق وعدم تجميدها بعد انتهاء الإجازة، وذلك بعد قرار اللجنة الخماسية المؤقتة لاتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى بإيقاف النشاط ومنع الأندية بمختلف الدرجات من إقامة مباريات ودية على مدار فترة التوقف الإجبارى، وذلك لمواجهة فيروس كورونا.

وأكد فايلر أن توقف التدريبات سيؤثر بشكل سلبى على الفريق، فى الوقت الذى يخوض الأهلى مرانه بشكل طبيعى ظهر اليوم الاثنين قبل أن يتخذ جهاز الكرة قراراً بخصوص جدول الفريق خلال المرحلة المقبلة.