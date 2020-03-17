شكرا لقرائتكم كارتيرون: دربت محمود علاء فى دجلة ومستواه تطور مع الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تحدث الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالزمالك عن تفاصيل تجربته السابقة مع فريق وادي دجلة موضحا أنها كانت بمثابة تحدي بالنسبة له وقدم خلالها نتائج مميزة.

قال كارتيرون خلال حلوله ضيفا عبى برنامج زملكاوى الذى يقدمه الإعلامى خالد الغندور على قناة الزمالك "لم نخسر على مدار 20 مباراة مع وادي دجلة ونجحنا في الفوز على الأهلي".

Advertisements

وشدد المدير الفني للزمالك على أن محمود علاء كان متواجد وقتها مع دجلة لكن مستواه تطور بشكل كبير حاليا مع الزمالك.