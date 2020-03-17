شكرا لقرائتكم صلاح محسن: فضلت الانتقال للأهلى عن مارسيليا الفرنسي ودورتموند الألماني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد صلاح محسن، لاعب الأهلي والمعار إلى سموحة لنهاية هذا الموسم ، أنه فضل الانتقال إلي القلعة الحمراء في عام 2018 ، عن الاحتراف الخارجي في أندية أوربية كبيرة .

وقال صلاح محسن في تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس" مساء"تلقيت عروضًا من مارسيليا الفرنسي والدوري النمساوي بجانب بوروسيا دورتموند الألماني، لكني فضّلت الانتقال للأهلي".

وأضاف: "الزمالك عرض أمامي راتبا يُقدر بثلاث ملايين جنيه بالإضافة إلى سيارة فارهة، ولكن عرض الأهلي أقل بكثير، لكني أبلغتهم برغبتي في الانتقال للأهلي"، متابعاً "تواجدت في فيلا علاء عبدالصادق لمدة 48 ساعة، ثم أنهيت بعدها الصفقة وقمت بالتوقيع على عقود انتقالي للأهلي مع سيد عبدالحفيظ مدير الكرة".

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وأوضح صلاح محسن : "رغبة والدي كانت بانتقالي الأهلي، وعائلتنا كلها أهلاوية".

وأشار لاعب سموحة ، إلي أنه لم يرحل عن القلعة الحمراء بسبب أزمة مع مدرب أو وجود مشكلة داخل النادي، مؤكداً إن إدارة الأهلي كانت رافضة لفكرة رحيله إلى سموحة.

وأضاف، أن المدرب رينيه فايلر كان متمسك به وحاول اقناعه بالاستمرار مع الأهلي، لكن قراره كان الانتقال إلى سموحة للبحث عن فرصة للمشاركة بشكل أساسي.

وأوضح، أنه قرر الرحيل لسموحة للتواجد بشكل أساسي مع الفريق من أجل المشاركة مع المنتخب الاولمبي في الاولمبياد القادمة .