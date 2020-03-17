شكرا لقرائتكم الزمالك يطالب المحترفين بالعودة قبل تعليق الطيران ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال الإعلامي عمر ربيع ياسين، إن مسئولي نادي الزمالك أجروا اتصالات هاتفيًا بالثلاثي المحترف المغربيان اشرف بن شرقي ومحمد اوناجم، والتونسي فرجاني ساسي، لاستعجالهم في العودة الي القاهرة قبل تعليق رحلات الطيران من وإلي مصر بداية من الخميس المقبل وحتي نهاية مارس الجاري.

وأوضح عمر ربيع ياسين في تصريحات تلفزيونية: " الثلاثي كان قد سافر لقضاء إجازة مع اسرهم بعد تعليق النشاط الرياضي في مصر".