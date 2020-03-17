مصدر: قرار تظلمات عقوبات السوبر خلال 10 أيام

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جدة - عمرو شويل
قال المستشار عادل الشوربجي، إن لجنة التظلمات حصلت على صور أحداث السوبر المحلى وكذلك اللائحة الخاصة.
وأوضح الشوربجي في تصريحات تلفزيونية: "قرار تظلمات عقوبات السوبر خلال 10 أيام"
وتابع: الظروف المناخية وفيروس كورونا وراء تأخر القرار بشأن تظلمات القطبين على عقوبات السوبر.
أوضح المستشار عادل الشوربجي، إن محمود عبد الرازق شيكابالا، قائد نادي الزمالك، ومحمود عبد المنعم كهربا، مهاجم الأهلي، قد يخضعا للتحقيق من قبل لجنة التظلمات.
أردف الشوربجي : "الثنائي قد يخضع للتحقيق من أجل استجوابهم لتخفيف العقوبة في ظل إيقاف كهربا لنهاية الموسم"
وأتم: "لجنة التظلمات حصلت على صور أحداث السوبر المحلى وكذلك اللائحة الخاصة".
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