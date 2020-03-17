شكرا لقرائتكم كارتيرون عن تدخل مرتضى منصور فى عمله: لم يحدث كان يشفق عليا من ضغط الجمهور ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك حقيقة تدخل مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة النادى الأبيض في عمله. قال كارتيرون خلال حلوله ضيفا على برنامج زملكاوى الذى يقدمه الإعلامى خالد الغندور على قناة الزمالك " لم يحدث أبدا أن فرض مرتضى منصور عليا أي لاعب أو تدخل في عملى بل بالعكس عندما كنت أقوم بتدريب اللاعبين كنت أشعر بأن الضغط يأتي من الجمهور وليس الإدارة". Advertisements أضاف كارتيرون:" أنا من اعرف كيف يخلق روح المنافسة بين اللاعبين ومرتضى منصور كان يشفق عليا من ضغوط الجماهير وأبلغت اللاعبين من أول يوم أنى هنا لمساعدتكم فأنا بحاجة لكم وأنتم بحاجة لى".

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