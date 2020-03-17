شكرا لقرائتكم فلامنجو يعلن تعرض البرتغالي خورخي جيسوس للإصابة بفيروس كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف نادي فلامنجو البرازيلي تعرض البرتغالي خورخي جيسوس لإصابة بفيروس كورونا المستجد الخطير الذى أعلنت عنه منظمة الصحة العالمية أنه وباء.

أكد النادى البرازيلى عبر الموقع الرسمى أن نادى فلامنجو قام بإجراء تحليل لفيروس كورونا لجميع اللاعبين والطاقم الفني والطبي والعاملين بالنادى، إلا أن نتيجة تحليل المدرب خورخي جيسوس إيجابية.

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شدد نادى فلامنجو البرازيلى على أن في البيان جيسوس دخل في الحجر الصحي تحت الرعاية الطبية بالنادي، مشيرًا إلى أن حالة المدرب مستقرة.

اشار النادي البرازيلي إلى التزامه بحملة التوعية ضد فيروس كورونا واتباعه إرشادات وزارة الصحة، وأعلن إيقاف التدريبات لمدة أسبوع على الأقل.