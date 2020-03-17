شكرا لقرائتكم أسامة عرابي: أنصح عاشور ووليد سليمان بالاعتزال حال عدم التجديد مع الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال أسامة عرابي، نجم الأهلي السابق، إنه ينصح الثنائي وليد سليمان وحسام عاشور، لاعبا النادي الأهلي، بالاعتزال حال عدم تجديد عقودهم مع الأهلي. Advertisements وأكد عرابي خلال استضافته في تصريحات تلفزيونية: "أنصح الثنائي بالاعتزال حال عدم تجديد الأهلي عقودهم فهم تاريخ كبير داخل النادي" وتابع: "الثنائي سنهم متقدم ولو لعبوا سنة ولا اتنين في أي نادي برة الأهلي، سيؤثر ذلك على علاقتهم بالجماهير"

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